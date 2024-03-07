Артиллеристы 5 ОШБр показали работу на одной из лучших артустановок НАТО – "Паладине"

Одной из лучших артиллерийских установок НАТО является M109A6 Paladin. Она уже более года стоит на вооружении украинской армии. Артиллеристы 5 ОШБр, которые используют "Паладины" в своей работе показали, как они работают.

В новом видео проекта "Украинский Свидетель" показали работу артиллерийского дивизиона 5 ОШБр на Бахмутском направлении. В своей работе ребята используют одну из лучших артиллерийских установок НАТО – M109A6 Paladin из США.

К теме Военный рассказал о том, чему можно поучиться у россиян и в каких изменениях нуждается общество

В чем особенность работы "Паладина"

Эта самоходная артиллерийская установка может вести огонь на расстояние до 30 километров. Украина имеет эту технику на вооружении уже более года. Артиллеристы 5 ОШБр рассказали об особенностях работы этой САУ.

Сергей с позывным "7-40" рассказал, что "Паладины" просты в использовании и обслуживании. Они оснащены компьютерами, поэтому работают быстро. Благодаря своей конструкции они также очень устойчивы.

Вместе с родителями и братом парень пережил оккупацию Херсона. Теперь он имеет мощную мотивацию воевать - мстить. Его брат также в армии, но работает на другом направлении.

Попасть по врагу – это, конечно, приятно. Но самое приятное - это услышать благодарность от пехоты, потому что мы их защита,

– рассказал "7-40".

Враг очень тщательно ищет места расположения "Паладинов"

Артиллеристы говорят, что цели этой САУ – это, в первую очередь, живая сила, склады и боекомплекты.

Для врага "Паладины" – это сладкий пирожок, он очень тщательно его ищет. Но мы находим врага первым,

– говорит артиллерист Эдгар с позывным "Блогер".

Эдгар добавил, что идти в ВСУ не страшно.

Иногда это даже весело. Здесь у меня есть собратья, которых я никогда ни на кого не променяю. Со многими друзьями из гражданской жизни я общаться перестал. А здесь у меня появились новые братья по духу и вере,

– сказал он.