У новому відео проєкту "Український Свідок" показали роботу артилерійського дивізіону 5 ОШБр на бахмутському напрямку. У своїй роботі хлопці використовують одну з найкращих артилерійських установок НАТО – M109A6 Paladin зі США.

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У чому особливість роботи "Паладину"

Ця самохідна артилерійська установка може вести вогонь на відстань до 30 кілометрів. Україна має цю техніку на озброєнні вже понад рік. Артилеристи 5 ОШБр розповіли про особливості роботи цієї САУ.

Сергій із позивним "7-40" розповів, що "Паладини" прості у використанні та обслуговуванні. Вони оснащені комп’ютерами, тому працюють швидко. Завдяки своїй конструкції вони також дуже стійкі.

Разом із батьками та братом хлопець пережив окупацію Херсона. Тепер він має потужну мотивацію воювати — мститися. Його брат також у війську, але працює на іншому напрямку.

Влучити по ворогу – це, звісно, приємно. Але найприємніше - це почути подяку від піхоти, бо ми їхній захист,

– розповів "7-40".

Ворог дуже ретельно шукає місця розташування "Паладинів"

Артилеристи кажуть, що цілі цієї САУ – це, в першу чергу, жива сила, склади і боєкомплекти.

Для ворога "Паладіни" – це солодкий пиріжечок, він дуже ретельно його шукає. Але ми знаходимо ворога першим,

– каже артилерист Едгар із позивним "Блогер".

Едгар додав, що йти у ЗСУ не страшно.

Іноді це навіть весело. Тут у мене є побратими, яких я ніколи ні на кого не проміняю. З багатьма друзями з цивільного життя я спілкуватись перестав. А тут у мене з’явилися нові брати по духу і вірі,

– сказав він.