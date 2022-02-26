Артиллерийский обстрел: в Ахтырке объявили тревогу

В Ахтырке на Сумщине снова воздушная тревога – сообщают про артиллерийский обстрел. Все жильцам нужно срочно спрятаться в укрытия.

В Ахтырке враг продолжает обстреливать украинских военных и гражданских. Там уже сотни раненых.

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Сейчас появилась информация о воздушной тревоге. Сумская военная администрация сообщила об артиллерийском обстреле города.

Напомним, что в Ахтырке на Сумщине оккупанты продолжают наступление. 25 февраля там попали в детский сад и убежище. Также было по меньшей мере три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим оккупанты обстреляли жилые кварталы. В городе сотни раненых, среди них есть и женщины.

Кроме того, девочка Алиса, которой было всего 7 лет, получила тяжелые ранения во время обстрелов оккупантом детского сада "Солнышко" в Ахтырке. Впоследствии стало известно, что ребенок, к сожалению, умер в больнице.

А 26 февраля российские военные обстреляли Сумы. По городу оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

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