В Охтирці ворог продовжує обстрілювати українських військових та цивільних. Там вже сотні поранених.

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Зараз з'явилася інформацію про повітряну тривогу. Сумська військова адміністрація повідомила про артилерійський обстріл міста.

Нагадаємо, що в Охтирці на Сумщині окупанти продовжують наступ. 25 лютого там влучили у дитячий садок та сховок. Також було щонайменше три ракетні точкові удари по військовій частині. Перед цим окупанти обстріляли житлові квартали. У місті сотні поранених, серед них є і жінки.

Окрім того, Дівчинка Аліса, якій було всього 7 років, отримала тяжкі поранення під час обстрілів окупантом дитячого садка "Сонечко" в Охтирці. Згодом стало відомо, що дитина, на жаль, померла у лікарні.

А 26 лютого російські військові обстріляли Суми. По місту окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

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