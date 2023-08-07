Россияне постоянно штурмуют украинские позиции на Марьинском направлении. Они бросают в бой подразделения штрафников "Шторм-Z", а украинская артиллерия отражает эти атаки. Работу артиллеристов 79 ОДШБр показали в проекте "Украинский Свидетель".

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Что попало в кадр

Подразделение использует против противника артиллерийскую установку 2С9-1 "Нона". Она была разработана еще в Советском Союзе и предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск.

Артиллеристы прикрывают нашу пехоту во время ее наступления и отбивают штурмы противника, а также работают по вражеской бронетехнике и пехоте. Боеприпасов хватает.

Это важное преимущество. Когда цель пристреляна, разлета снарядов практически не бывает. Благодаря этому мы успешно выполняем все задачи,

– говорит командир подразделения.

Каждый в экипаже имеет свою роль: водитель занимает огневую позицию и спасает экипаж от обстрела, наводчик наводит пушку и стреляет, а вот сержант поддерживает боевой дух экипажа, показывая на собственном примере, как следует работать.

Артиллеристы продемонстрировали работу по российским позициям: из 9 отработанных снарядов – 4 попадания. Мотивация сражаться у бойцов железная.

Позвонить матери и сказать, чтобы дом не белила? Потому что придут какие-то буряты – и все, нет дома. Но так нельзя! Поэтому мы здесь,

– поделился мыслями водитель экипажа.

Как работает наша артиллерия: смотрите видео

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Что известно об отрядах "Шторм-Z"