Артиллеристы бригады Витовта полностью уничтожили вражеские РСЗО: мощное видео

Наши искусные воины не устают наносить врагу все новые и новые потери. Россияне не останавливаются и хотят утилизировать как можно больше своих военных.

Продолжаются 116 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг понес большие потери, его планы проваливаются один за другим, но прекращать масштабное наступление на Донбасс и попыток удержать позиции на Юге враг не собирается.

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Уничтожение вражеских реактивных систем залпового огня

Генеральный штаб ВСУ показал, как искусная бригада артиллеристов имени Великого князя Витовта уничтожает вражеские РСЗО. Нашим воинам удается эффективно сокращать огневое преимущество врага, а помощь нашим партнерам вообще изменит ситуацию на поле.

Уничтожение вражеских РСЗО: видео

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры продолжают штурм Северодонецка. Враг бросил на штурм города большие силы, ведет постоянный огонь из ствольной и реактивной артиллерии, но добиться успеха не может. Нашим героям удается держать оборону и не разрешать россиянам полностью оккупировать город. В результате одного из обстрелов под огнем оказался конный клуб. К сожалению, все животные погибли .

Белорусские войска продолжают масштабные учения вблизи украинских границ. Впрочем, мотивация воевать против Украины у белорусских военных полностью отсутствует. По мнению белорусского оппозиционера Сергея Бульбы, максимум, что россияне могут доверить белорусам в войне против Украины – это тыловое обеспечение их подразделений.

В городе Железном, близ Торецка на Донбассе, российские кафиры произвели обстрел людей, стоявших в очереди за водой, которую только что привезли. В результате вражеского обстрела пострадали три человека , среди них ребенок. К счастью, обошлось без погибших.

Россияне в желании захватить Северодонецк бросают в бой всех, кого только могут, даже зеков. Один из них сдался в плен ВСУ в надежде сохранить свою жизнь. Он должен быть на фронте еще с начала широкомасштабного наступления России, но его поймали на пьянстве и посадили под стражу.

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