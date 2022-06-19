Триває 116 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог зазнав великих втрат, його плани провалюються один за одним, але припиняти масштабного наступу на Донбас та спроб втримати позиції на Півдні ворог не збирається.

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Знищення ворожих реактивних систем залпового вогню

Генеральний штаб ЗСУ показав, як майстерна бригада артилеристів імені Великого князя Вітовта нищить ворожі РСЗВ. Нашим воїнам вдається ефективно скорочувати вогневу перевагу ворога, а допомога нашим партнерів взагалі змінить ситуацію на полі.

Знищення ворожих РСЗВ: відео

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька. Ворог кинув на штурм міста великі сили, веде постійний вогонь зі ствольної та реактивної артилерії, але досягнути успіху не може. Нашим героям вдається тримати оборону та не дозволяти росіянам повністю окупувати місто. Внаслідок одного з обстрілів під вогнем опинився кінний клуб. На жаль, усі тварини загинули.

Білоруські війська продовжують масштабні навчання поблизу українських кордонів. Втім, мотивація воювати проти України у білоруських військових повністю відсутня. На думку білоруського опозиціонера Сергія Бульби, максимум, що росіяни можуть довірити білорусам у війні проти України – це тилове забезпечення їхніх підрозділів.

У місті Залізному, що поблизу Торецька на Донбасі, російські окупанти здійснили обстріл людей, які стояли в черзі за водою, яку щойно привезли. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали три людини, серед них дитина. На щастя, обійшлося без загиблих.

Росіяни у бажанні захопити Сєвєродонецьк кидають у бій усіх, кого тільки можуть, навіть зеків. Один з них здався у полон ЗСУ в надії зберегти своє життя. Він мав бути на фронті ще з початку широкомасштабного наступу Росії, але його зловили на пияцтві та посадили під варту.

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