Російські окупанти продовжують чинити цинічні злочини проти мирних українців. У прагненні залякати мирних людей та завдати їх якомога більшої шкоди ворог не зупиняється ні перед чим. У росіян просто відсутні будь-які моральні орієнтири, які могли б їх зупиняти перед скоєнням злочинів.

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Обстріл черги людей, які чекали на воду

Як повідомили у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації, сьогодні росіяни здійснили черговий обстріл міста Залізне. Ворог відкрив вогонь акурат під час чергового підвезення у місто води, на яку місцеві мешканці дуже сильно чекали.

На жаль, внаслідок обстрілу російських окупантів є постраждалі. Співробітник підприємства втратив три пальці, одна жінка отримала поранення стегна. Поранення передпліччя отримала дівчинка 2013 року народження. Загиблих немає, ймовірність повторних обстрілів мирного населення зберігається.

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У полоні ЗСУ під Сєвєродонецьком здався один із бойовиків так званої "ЛНР". Як він розповів СБУ, на війну він пішов, щоб не сидіти у в'язниці. Втім, коли постала небезпека втратити життя, то він вирішив провести його за ґратами.

Наших героїчних військових звільнили від військового збору. Також їм тепер буде простіше оформити пенсію.

Оборона Сєвєродонецька триває, наші воїни попри шалений штурм ворога та постійних вогневий вплив ЗСУ вдається тримати оборону міста та не дати ворогу просуватися. ССО показали, як вони тримають місто.

Нашим воїнам вдалося знищити як мінімум 7 ворожих складів з боєприпасами. Для цього ЗСУ знадобилося 7 влучних пострілів. На складах було дуже багато боєприпасів, на деяких з них ворог акумулював боєприпаси ще з 2014 – 2015 років.

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