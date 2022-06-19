Росіяни попри масштабний наступ та шалену вогневу перевагу не можуть здобути на Донбасі жодного успіху. Їх тактичний план – вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей – поволі зазнає краху.

Читайте також Як ССО тримають Сєвєродонецьк: ексклюзивне відео з околиць міста

Полонений зек з так званої "ЛНР"

До полону хоробрих ЗСУ потрапив бойовик з так званої "ЛНР". Як з'ясувалося, квазіреспубліка кидає у бій проти України усіх, кого лише може, навіть ув'язнених.

Полонений окупант раніше був за ґратами, він відбував ув'язнення тричі: двічі за пограбування та один раз за нанесення тілесних ушкоджень. У 2021 році він за звичкою знову здійснив правопорушення, але цього разу йому надійшла пропозиція: сісти в тюрму вже вчетверте, або ж підписати контракт з бойовиками квазіреспубліки. Він вирішив прийняти пропозицію, адже вона дозволяла йому чинити злочини вже "законно". Таким чином він став до лав так званої "народної міліції ЛНР".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зека кинули на фронт, але згодом посадили під варту у комендатурі, бо він безбожно пиячив. Коли ж окупанти вирішили кинути на захоплення Сєвєродонецька усі сили, то кинули у бій навіть його. Втім, на полі бою він протримався лише 3 дні, а потім вирішив зберегти своє життя та здатися у полон ЗСУ. Зараз він дає покази Службі безпеки України.

СБУ нагадує окупантам – добровільна здача у полон може врятувати життя.

Війна Росії проти України: останні новини

Контрнаступ ЗСУ на Півдні просувається успішно. Нашим героїчним захисникам та захисницям вдалося просунутися на 10 кілометрів у напрямку Херсона та Мелітополя. ЗСУ роблять усе можливе та неможливе для того, щоб звільнити від російських окупантів усі українські землі.

Нашим героям вдалося знищити як мінімум 7 складів ворога з боєприпасами на Донбасі. Відео "бахкань" у Красному Лучі вже розлетілося мережею.

Дивіться також – російські окупанти у розмові з рідними почали плакати, що хочуть додому: відео