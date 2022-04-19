Артиллеристы вместе с операторами беспилотников эффектно уничтожают оккупантов: интересное видео

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают оккупантов разными способами. Особенно эффективный – когда артиллерия работает с операторами беспилотников. Действительно отличная "парочка"!

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины продемонстрировали результаты совместной работы украинских артиллеристов и операторов беспилотников. Первые – наводят и проверяют, вторые – стреляют.

Важно Оккупанты боятся прямых столкновений с нашими военными, – бывший сотрудник СБУ

Точно в цель

Российские оккупанты не могут чувствовать себя безопасно на украинской земле. Здесь всегда их кто-нибудь достанет.

Операторы БПЛА + артиллеристы = смерть российским оккупантам,

– лаконично написали в Генштабе.

Как артиллеристы вместе с операторами БПЛА уничтожают оккупантов: смотрите видео

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 19 апреля, Вооруженные Силы Украины уничтожили 20 800 российских оккупантов.

Важно – Атаки в Луганской области отбили, – Гайдай о боях на Донбассе: