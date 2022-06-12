Артистов больше, чем зрителей: херсонцы проигнорировали "день России", организованный оккупантами

Российские оккупанты организовали в захваченном Херсоне жалкие торжества. Они хотели собрать херсонцев на празднование дня России.

Планы кафиров не удались, на их концерт почти никто не пришел. Об этом рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

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Как оккупанты оконфузились в Херсоне

Из нескольких сотен тысяч населения на оккупационный концерт пришли 30 – 40 коллаборантов.

Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическое украшение, их должно быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому,

– отметил Самойленко.

Смотрите видео с жалкого концерта ко "дню России" в Херсоне:

По словам советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, так называемые торжества кафиры подготовили не только в областном центре, но и по другим населенным пунктам Херсонщины.

"По всей области россияне организовали в традиционном своем стиле концерты "песни и пляски" Южного военного округа. Анонсированы также выступления певцов, а по области - творческих коллективов", - рассказал чиновник.

Движение сопротивления держит кафиров "в тонусе"

Вместо праздновать "день России" херсонцы развесили по городу открытки с посланием для российских кафиров. На них напечатали QR-коды, которые переводят на сайты, где захватчики могут узнать количество погибших товарищей. Кроме того, они призвали путинских солдат сдаваться в плен, если они хотят выжить. Ведь скоро Вооруженные Силы Украины придут за ними.

Также движение сопротивления распространило QR-код с картой, на которой захватчики могут найти установленных ликвидированных военных.

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Херсонцы отказались от российских паспортов

Министр иностранных дел Литвы Эдгар Ринкевичс креативно поздравил государство-агрессорку с его национальным праздником . В частности, политик пожелал России проиграть в войне, отказаться от имперских планов и построить демократическое и правовое государство.

Вражеские военные начали проводить в Херсонской области принудительную паспортизацию. По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, местные жители отказались принимать российские документы. Он подчеркнул, что так херсонцы показали, что история никогда не повторится – реинкарнация Российской империи невозможна.

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