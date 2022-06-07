Артобстрелы и авиаудары россиян: в Генштабе рассказали о ситуации в основных направлениях
Источник:Генштаб ВСУ
Российские кафиры продолжают бить по селам и городам Украины. Они обстреливают территории по артиллерии и авиации.
Самая сложная ситуация остается на Луганщине и Донетчине. Враг обстреливает области из всех возможных видов оружия. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 7 июня.
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Ситуация на направлениях утром 7 мая
Волынский и Полесский
На Волынском и Полесском направлениях существует угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Военное командование Беларуси создает южное оперативное командование.
Это предполагает увеличение численности вооруженных сил Беларуси до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществлять с помощью находящихся на хранении технических средств.
Северский
На Северском направлении российские кафиры активных действий не предпринимали. На украинско-российской границе дальше удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп.
С территории России захватчики обстреливают из минометов подразделения ВСУ возле Ходыно и Большой Писаревки Сумской области.
Харьковский и Славянский
В Харьковском направлении враг удерживает занятые территории, сдерживает продвижение наших войск. Также он дистанционно минирует местность в направлении наступления ВСУ на Рубежное.
На Славянском направлении русские оккупанты наступают на Изюм и Славянск, пытаются продвинуться в направлении Довгенького и Долины.
Враг обстреливает позиции ВСУ в районах Базаловки, Бражковки, Грушувахи; применяет БпЛА.
Направления Донбасса
На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
На лиманском направлении противник активных действий не было. Россияне нанесли ракетный удар по Николаевке. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление захватчика в направлениях Нагорного, Берестового, Криничного, Рот.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях активные действия не зафиксированы.
Запорожский и Южнобужский
В Запорожском направлении ситуация не изменилась.
На Южнобужском направлении кафиры сосредоточивают основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых территорий, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Россияне потеряли более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
Оккупанты наступали в направлении Лозовое – Белая Криница, но безрезультатно.