Российские кафиры продолжают бить по селам и городам Украины. Они обстреливают территории по артиллерии и авиации.

Самая сложная ситуация остается на Луганщине и Донетчине. Враг обстреливает области из всех возможных видов оружия. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 7 июня.

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Ситуация на направлениях утром 7 мая

Волынский и Полесский

На Волынском и Полесском направлениях существует угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Военное командование Беларуси создает южное оперативное командование.

Это предполагает увеличение численности вооруженных сил Беларуси до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществлять с помощью находящихся на хранении технических средств.

Северский

На Северском направлении российские кафиры активных действий не предпринимали. На украинско-российской границе дальше удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп.

С территории России захватчики обстреливают из минометов подразделения ВСУ возле Ходыно и Большой Писаревки Сумской области.

Харьковский и Славянский

В Харьковском направлении враг удерживает занятые территории, сдерживает продвижение наших войск. Также он дистанционно минирует местность в направлении наступления ВСУ на Рубежное.

На Славянском направлении русские оккупанты наступают на Изюм и Славянск, пытаются продвинуться в направлении Довгенького и Долины.

Враг обстреливает позиции ВСУ в районах Базаловки, Бражковки, Грушувахи; применяет БпЛА.

Направления Донбасса

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На лиманском направлении противник активных действий не было. Россияне нанесли ракетный удар по Николаевке. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление захватчика в направлениях Нагорного, Берестового, Криничного, Рот.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях активные действия не зафиксированы.

Запорожский и Южнобужский

В Запорожском направлении ситуация не изменилась.

На Южнобужском направлении кафиры сосредоточивают основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых территорий, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Россияне потеряли более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

Оккупанты наступали в направлении Лозовое – Белая Криница, но безрезультатно.

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