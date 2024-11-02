Сын экс-главы СБУ Баканова строит особняк под Киевом на купленной по сниженной цене земле – "Схемы"

В 2021 году Артур Лазаренко, сын экс-главы СБУ Ивана Баканова, приобрел земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным имением в элитном районе села Ходосовка Киевской области. Согласно договору, стоимость земли составляла 455 тысяч гривен, хотя предыдущая владелица приобрела ее втрое дороже.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы". По состоянию на осень 2024 года строительство двухэтажного дома площадью около 300 квадратных метров близится к завершению.

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Что известно об имении сына Баканова

Согласно копии договора купли-продажи, что есть в распоряжении журналистов, 2 сентября 2021 года Артур Лазаренко, чей отец тогда возглавлял СБУ, приобрел земельный участок площадью 9,9 соток в селе Ходосовка, вблизи элитного коттеджного городка "Новая Ходосовка", за 455 тысяч гривен (примерно 17 тысяч долларов по курсу на то время). Это в 24 километрах от центра Киева. Таким образом, стоимость одной сотки для сына Ивана Баканова составила 45,9 тысяч гривен (около 1,7 тысячи долларов).

Договор купли-продажи / Фото "Схемы"

В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют". Однако спутниковые снимки свидетельствуют, что в апреле 2021 года на участке уже велись строительные работы, а в октябре, через месяц после того, как Лазаренко стал владельцем, можно было увидеть возведенную "коробку" дома со стенами и крышей.

Спутниковые снимки участка Лазаренко / Фото "Схемы"

Как выяснили журналисты, предыдущая владелица приобрела этот участок в январе 2021 года за 1 миллион 418 тысяч гривен (в эквиваленте 50,2 тысяч долларов), а через восемь месяцев продала его Лазаренко втрое дешевле. Попытки журналистов связаться с этой женщиной не дали результатов, ведь она не отвечала на звонки и сообщения.

Эксперты по недвижимости, с которыми пообщались журналисты, объяснили, что в договорах купли-продажи часто указывают заниженные суммы, чтобы заплатить меньше налогов в бюджет.

Сейчас на территории имения, вероятно, завершаются ремонтные и отделочные работы, где были замечены рабочие.

Как выглядит имение Лазаренко / Фото "Схемы"

Как на эту информацию отреагировал Лазаренко

До публикации материала журналистам не удалось выйти на связь с Артуром Лазаренко. Также журналисты прислали сообщение с вопросами Ивану Баканову, впрочем, он также не ответил.

Уже после выхода материала Артур Лазаренко прислал редакции свой комментарий. В нем он отметил, что приобрел все "в полном соответствии с действующим законодательством легальным способом, приобретения подтверждены соответствующими оценками" он также отметил, что имеет "все необходимые разрешительные документы на строительство дома площадью 219 квадратных метров".

Я не один год работаю, не имею общего быта с родителями и не проживаю вместе с ними, имею легальные доходы и кредитные обязательства, что позволили мне осуществить упомянутое приобретение и ведение строительных работ,

– объяснил Лазаренко расходы на недвижимость.

Он также сообщил, что дом пока не введен в эксплуатацию и он в нем не проживает.