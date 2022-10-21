Артур Палатный показал, как уничтожают оккупантов дроны, на которые собирали деньги украинцы

Ударные дроны, на которые собирала средства "Украинская команда", уже успешно уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщил руководитель Волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный на своей странице в Facebook.

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"Недавно "Украинская команда" провела сбор средств и благодаря вашей поддержке смогла оперативно передать ударные дроны нашим воинам – нашим Героям. Результаты сбора не заставили долго ждать. Первые партии оккупантов начали занимать свои почетные места в партере на "концерте у Кобзона", – сообщил Артур Палатный.

Он также показал кадры уничтожения рашистов и их бронетехники, присланные украинскими защитниками.

Обращение Артура Палатного к украинцам: смотрите видео

Как ранее сообщалось, в ответ на объявление Россией мобилизации "Украинская команда" открыла сбор средств на дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Боевые дроны прицельно доставят оккупантам "билеты" на "концерт Кобзона", отмечали в Волонтерском штабе.