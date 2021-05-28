Асад остался у власти: ЕС не признает результатов выборов в Сирии

В Сирии президент Башар Асад переизбрался на четвертый срок. В Евросоюзе не считают выборы легитимными, поскольку они не были "ни честными, ни свободными".
Официальные результаты выборов президента в Сирии – победа Асада с результатом 95% голосов. О том, что в Брюсселе новую каденцию Асада не будут признавать, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее Президент еще на 7 лет: диктатор Асад победил на выборах в Сирии
Главы МИД Евросоюза раскритиковали выборы в Сирии
Такое решение приняли во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Лиссабоне. Ранее, с резкой критикой процесса голосования выступили главы МИД Германии, Франции, Италии, Великобритании и США.
Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы вне рамок, установленных резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным,
– говорится в заявлении министров.
Голосование состоялось 26 мая
Отметим, что голосование за президента Сирии состоялось 26 мая. Избирали главу государства на двух третьих территории Сирии – которая подконтрольна режиму Асада. Остальное – подчиняется повстанцам. Официальные результаты объявили уже 28 мая.Важно! Башар Асад возглавляет Сирию с 2000 года. К этому времени в течение 3 десятилетий страной правил его отец Хафез Асад. Из-за правящего режима, против Сирии введены санкции.