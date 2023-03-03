Заметим, что после публикации расследования в пресс-службе "Ашана" возразили, что помогали Кремлю, ведь якобы "не знали" о том, что их гуманитарка отправляется на фронт. Однако все указывает на то, что это откровенная ложь.
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Вопросов много, но ответ один: "Ашан" обо всем знал
Собственно, в пресс-службе "Ашана" признали, что этот заказ сделал городской совет Санкт-Петербурга. Однако возникает логичный вопрос: зачем его оформили на десять частных компаний, что формально не принадлежащих властям города. При этом непонятно:
- почему эти десять компаний отобрало именно московское руководство "Ашана";
- почему на документах, подтверждающих получение этих товаров, стоит подпись одного человека – Е. А. Сафронова;
Зачем "Ашан" и питерская мэрия стали бы оформлять поставки так, чтобы они выглядели как закупка частных компаний? Не потому, что эти "закупки" были фиктивными и были попыткой скрыть поставки для Минобороны, чтобы избежать санкций,
– говорится в материале The Insider.
Собственно, как бы "Ашан" не утверждал, что не знал конечного получателя товаров, однако сами сотрудники и менеджеры "Ашан" на территории компании наклеивали на упаковки товаров бирки "гуманитарная помощь". И интересно вот что: в перечне "помощи" нет ничего для женщин и детей, хотя есть бритвы и сигареты.
Кроме того, журналисты The Insider отметили, что открытым остается вопрос, знало ли французское руководство "Ашана" о том, что его российское подразделение занималось сбором "гумпомощи" для воинов армии Путина. Однако они также предположили, что было бы странно, если бы об этом никто ничего "не знал".
НАПК признал "Ашан" спонсором войны
- Национальное агентство противодействия коррупции назвало "Ашан" компанией, что финансирует войну и способствует мобилизации в России. Собственно, украинский государственный орган внес сеть магазинов в список международных спонсоров терроризма.
- Вместе с тем военный эксперт Олег Жданов, комментируя это решение НАПК, констатировал, что каждый год компания "Ашан" выплачивала огромные налоги в российский бюджет.
- По его словам, только в 2020 году "Ашан" выплатил 167 миллионов долларов в казну вражеского государства. За эти деньги можно купить 15 самолетов Су-25, 42 танка, 222 ракет "Калибр" или 477 тысяч автоматов АК-74.