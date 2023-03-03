Зауважимо, що після публікації розслідування в пресслужбі "Ашану" заперечили, що допомагали Кремлю, адже буцімто "не знали" про те, що їхня гуманітарка відправляється на фронт. Однак усе вказує на те, що це є відвертою брехнею.
Дивіться також "Ашан" постачає товари російським військовим і сприяє мобілізації, – розслідування The Insider
Питань багато, але відповідь одна: "Ашан" про все знав
Власне, у пресслужбі "Ашану" визнали, що це замовлення зробила міська рада Санкт-Петербурга. Однак виникає логічне питання: навіщо його оформили на десять приватних компаній, які формально не належать владі міста. Разом з цим не зрозуміло:
- чому ці десять компаній відібрало саме московське керівництво "Ашану";
- чому на документах, що підтверджують отримання цих товарів, стоїть підпис однієї людини – Є. А. Сафронова;
Навіщо "Ашан" та пітерська мерія стали б оформлювати постачання так, щоб воно виглядало як закупівля приватних компаній? Чи не тому, що ці "закупівлі" були фіктивними та були спробою приховати поставки для Міноборони, щоб уникнути санкцій,
– йдеться в матеріалі The Insider.
Власне, як би "Ашан" не стверджував, що не знав кінцевого одержувача товарів, проте самі співробітники та менеджери "Ашану" на території компанії наклеювали на упаковки товарів бірки "гуманітарна допомога". І цікаво от що: у переліку "допомоги" немає нічого для жінок та дітей, хоч є бритви та цигарки.
Окрім того, журналісти The Insider зазначили, що відкритим залишається питання, чи знало французьке керівництво "Ашану" про те, що його російський підрозділ займався збором "гумдопомоги" для воїнів армії Путіна. Однак вони також припустили, що було б дивним, якби про це ніхто нічого "не знав".
НАЗК визнав "Ашан" спонсором війни
- Національне агентство протидії корупції назвало "Ашан" компанією, що фінансує війну та сприяє мобілізації у Росії. Власне, український державний орган вніс мережу магазинів до переліку міжнародних спонсорів тероризму.
- Разом з тим військовий експерт Олег Жданов, коментуючи це рішення НАЗК, констатував, що кожного року компанія "Ашан" сплачувала величезні податки до російського бюджету.
- За його словами, тільки в 2020 році "Ашан" сплатив 167 мільйонів доларів у казну ворожої держави. За ці гроші можна купити 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр" або 477 тисяч автоматів АК-74.