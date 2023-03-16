Ассоциация городов Украины наглядно объяснила все недостатки законопроекта 5655: инфографика

Ассоциация городов Украины обнародовала инфографику, в которой наглядно объясняется, чем вредит законопроект №5655 "о градостроительной реформе" громадам и всему украинскому обществу.

Какие недостатки законопроекта выделяют в АГУ, рассказываем далее.

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АМУ наглядно объяснила все недостатки законопроекта 5655

В АГУ, в частности, выделяют следующие недостатки законопроекта:

Нарушаются права собственников земельных участков. Законопроект дает возможность строить без обязательного разрешения собственника земли и документов на землю.

Стимулируется массовое самовольное строительство. Проводить проверку объектов строительства запрещается.

Общественность лишается прав контроля и влияния. Активистам и специалистам запрещено инициировать проверки соблюдения законодательства в сфере строительства, активистов обязывают обосновать их интерес в защите объектов градостроительства.

Ограничиваются права местного самоуправления. Плановые проверки строительства будут производиться исключительно частной компанией.

Фактически узаконивается безответственность частных контролеров. За невынесение предписания об остановке работ наказание для них – всего 67 100 грн (1700 долларов), за подписание акта готовности объекта, построенного с нарушениями – 281 820 гривен (7 000 долларов).



Чем опасен законопроект 5655 / Инфографика АМУ

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето по законопроекту 5655. Такие же обращения подписали более 1000 депутатов из разных общин Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов.

Представители общественности и ведущих СМИ в обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.