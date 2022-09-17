Нур-Султан снова Астана: Токаев подписал изменения в конституцию Казахстана

Парламент Казахстана принял изменения в конституцию страны, предполагающие возвращение старого названия столицы Астана. Кроме того, депутаты ограничили срок президентства.

В 2019 году название города было изменено в честь первого президента Нурсултана Назарбаева – Нур-Султан. Гражданам не нужно будет менять документы из-за переименования столицы.

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Столицу еще раз переименовали

Сменить название Астана на Нур-Султан 20 марта 2019 года предложил сам Касим-Жомарт Токаев – президент Казахстана. Однако предложение правительства вынести этот вопрос на референдум он не поддержал. Тогда же люди выходили на протесты из-за нового названия города. Митинги закончились арестами недовольных.

Отметим, что переименование столицы – не первое в истории города. Название изменилось уже в шестой раз:

до 1961 года – Акмолинск;

с 1961 по 1992 – Целиноград;

с 1992 по 1997 – Акмола;

с 1998 – 2019 – Астана;

с 2019 – Нур-Султан;

с 2022 – Астана.

Теперь президента Казахстана можно будет избрать на 1 срок

Продолжительность президентского срока в Казахстане будет равна семи годам без права дальнейшего переизбрания. Эта норма станет неотъемлемой частью Конституции и дальше не сможет пересматриваться.

Также поправки к конституции относятся к увеличению срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без права повторного назначения.

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