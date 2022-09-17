У 2019 році назву міста було змінено на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва – Нур-Султан. Громадянам не потрібно буде змінювати документи через перейменування столиці.

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Столицю вкотре перейменували

Змінити назву Астана на Нур-Султан 20 березня 2019 року запропонував сам Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану. Проте пропозицію уряду винести це питання на референдум він не підтримав. Тоді ж люди виходили на протести через нову назву міста. Мітинги закінчилися арештами незадоволених.

Зазначимо, що перейменування столиці – не перше в історії міста. Назва змінилася вже вшосте:

до 1961 року – Акмолінськ;

з 1961 по 1992 – Цілиноград;

з 1992 по 1997 – Акмола;

з 1998 - 2019 – Астана;

з 2019 – Нур-Султан;

з 2022 – Астана.

Відтепер президента Казахстану можна буде обрати на 1 термін

Тривалість президентського терміну в Казахстані дорівнюватиме семи рокам без права подальшого переобрання. Ця норма стане невід'ємною частиною Конституції і надалі не зможе переглядатися.

Також поправки до конституції стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного суду Казахстану до восьми років без права повторного призначення.

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