Все подводные лодки Британии вышли из строя и застряли в портах, –The Telegraph

Все пять британских атомных подводных лодок класса Astute сейчас находятся в портах из-за технических неисправностей и обслуживания. Это вызвало беспокойство относительно способности Великобритании оперативно реагировать на рост активности России в море.

Об этом заявил бывший капитан атомной подводной лодки Райан Рэмси в комментарии для The Telegraph.

Смотрите также Учились ликвидировать вражеские БпЛА: США и Великобритания провели военные учения вблизи Беларуси

Какова ситуация с подводными лодками Великобритании?

Рэмси отмечает, что ситуация делает Великобританию "беззубой" в военно-морском смысле. Он отметил, что российская активность в море выросла примерно на треть за последний год, тогда как британские субмарины фактически не могут выходить в море.

Мы выглядим бессильными. Россияне знают, что мы не можем вывести подводные лодки в море... Эта проблема скрывалась десятилетиями,

– заявил Райан Рэмси.

По подтверждению ВМС Великобритании, несколько субмарин проходят плановые ремонтные работы, тогда как другие находятся на обслуживании после длительных выходов в море. В частности, подводная лодка HMS Anson недавно завершила многомесячное плавание и вернулась на базу.

Кроме того, Рэмси предостерег, что длительные простои могут влиять на подготовку экипажей. По его словам, ограниченное время в море приводит к потере важных навыков, необходимых для полноценной боевой готовности.

Отметим, подводные лодки класса Astute являются ключевым элементом британской системы сдерживания. Они предназначены для обнаружения российских подводных лодок, защиты стратегических сил, в частности носителей ядерных ракет типа Vanguard, а также авианосцев HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales.

Общая стоимость программы составляет около 12,2 миллиардов фунтов стерлингов, а сами субмарины считаются одними из самых современных в мире. По данным ВМС, российские подводные лодки якобы ни разу не смогли обнаружить их с помощью гидролокатора.

Напомним, Великобритания сообщала о примерно 30% роста активности российских военно-морских сил в своих водах и северной части Атлантики. Российские подводные лодки осуществляют скрытые операции вблизи побережья в Атлантическом регионе.

Кроме того, более 200 подсанкционных танкеров, транспортирующих нефть, пересекают ее исключительную экономическую зону. Для этого российский военный корабль в течение нескольких месяцев находится в районе Ла-Манша, сопровождая эти суда.