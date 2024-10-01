Ноутбук ASUS Zenbook S 14 с керамическим покрытием уже в Украине

В Украине начинаются продажи ASUS Zenbook S 14 (UX5406) – нового 14-дюймового ноутбука ASUS класса Copilot+ PC с искусственным интеллектом.

Этот тонкий и мощный ноутбук с новейшим процессором Intel Core Ultra 7 (Series 2), 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X и SSD 1 ТБ уже можно приобрести по цене 82 499 гривен, сообщает 24 Канал.

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Вдохновленный природой

В мире, где технологии постоянно меняют нашу жизнь, новый ASUS Zenbook S 14 является настоящим шедевром. Этот ультратонкий ноутбук не только поражает своим дизайном, но и открывает новые горизонты возможностей благодаря искусственному интеллекту.



ASUS Zenbook S 14 – вдохновленный природой / Фото ASUS

Zenbook S 14 сочетает в себе элегантность и мощность. Это самый тонкий 14-дюймовый ноутбук ASUS – толщиной всего 1,1 сантиметра, и при этом он весит всего 1,2 килограмма. Новинка выполнена как в полностью металлическом корпусе белоснежного цвета, так и в строгом сером цвете, что перекликается с изящными оттенками флишевых горных пород.

А крышка ноутбука изготовлена из уникального материала Ceraluminum, текстура которого напоминает керамику. Это придает устройству не только прочности, но и приятного тактильного ощущения. Новый Zenbook S 14 создан для тех, кто ценит стиль и удобство в каждом аспекте своей жизни.

Мощный и интуитивный



Zenbook S 14 выполнит сложные задачи с легкостью / Фото ASUS

Благодаря современному процессору Intel Core Ultra 7 и 32 гигабайтам оперативной памяти, Zenbook S 14 способен выполнять самые сложные задачи с легкостью. Но это еще не все.

Встроенный нейропроцессор добавляет ему аппаратной поддержки технологий искусственного интеллекта и делает этот ноутбук настоящим умным помощником в вашей работе. От шумоподавления во время конференций до интеллектуальных инструментов для редактирования фото и видео – возможности Zenbook S 14 помогут вам достичь новых высот.

Яркий и современный

14-дюймовый дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц делает каждое изображение ярким и детализированным. Автоматическая настройка под условия освещения обеспечивает идеальное качество изображения в любых условиях. А аудиосистема Harman/Kardon с четырьмя громкими динамиками создает чистый и мощный звук, дополняющий визуальное удовольствие.

Защищенный и эргономичный

Zenbook S 14 не только мощный, но и надежный ноутбук. Он прошел испытания на соответствие военно-промышленному стандарту MIL-STD 810H, что гарантирует его долговечность. Аккумулятор высокой емкости обеспечивает автономную работу в течение всего дня, а функция быстрой зарядки позволит вам вернуться к работе в кратчайшее время.

К тому же интеллектуальные функции безопасности, такие как удобная аутентификация с Windows Hello с помощью распознавания черт лица, интегрированный криптопроцессор Microsoft Pluton и функция адаптивной блокировки экрана ASUS Adaptive Lock, защищают ваши данные и личное пространство.



ASUS Zenbook S 14 – легкий и мощный / Фото ASUS

Новый ASUS Zenbook S 14 – это не просто ноутбук. Это ваш надежный партнер в достижении новых вершин. Независимо от того, работаете ли вы над важным проектом, или наслаждаетесь мультимедийными развлечениями, Zenbook S 14 всегда будет рядом, обеспечивая высокую производительность и комфорт.



Модель оснащена мощным с ИИ-модулем / Фото ASUS

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) с процессором Intel Core Ultra 7 (Series 2), 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X и SSD 1 ТБ уже можно приобрести в официальном онлайн-магазине ASUS Украина и в магазинах украинских партнеров ASUS по цене от 82 499 гривен.