Цей тонкий і потужний ноутбук із новітнім процесором Intel Core Ultra 7 (Series 2), 32 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5X і SSD 1 ТБ вже можна придбати за ціною 82 499 гривень, повідомляє 24 Канал.

Буде цікаво ASUS Zenbook S 16 – тонкий і потужний 16-дюймовий ноутбук зі штучним інтелектом

Натхнений природою

У світі, де технології постійно змінюють наше життя, новий ASUS Zenbook S 14 є справжнім шедевром. Цей ультратонкий ноутбук не лише вражає своїм дизайном, але й відкриває нові горизонти можливостей завдяки штучному інтелекту.



ASUS Zenbook S 14 – натхненний природою / Фото ASUS

Zenbook S 14 поєднує в собі елегантність і потужність. Це найтонший 14-дюймовий ноутбук ASUS – завтовшки лише 1,1 сантиметра, і при цьому він важить усього 1,2 кілограма. Новинка виконана як у повністю металевому корпусі білосніжного кольору, так і в строгому сірому кольорі, що перегукується з витонченими відтінками флішевих гірських порід.

А кришка ноутбука виготовлена з унікального матеріалу Ceraluminum, текстура якого нагадує кераміку. Це надає пристрою не лише міцності, але й приємного тактильного відчуття. Новий Zenbook S 14 створений для тих, хто цінує стиль і зручність у кожному аспекті свого життя.

Потужний та інтуїтивний



Zenbook S 14 виконає складні завдання з легкістю / Фото ASUS

Завдяки найсучаснішому процесору Intel Core Ultra 7 і 32 гігабайтам оперативної пам'яті, Zenbook S 14 здатний виконувати найскладніші завдання з легкістю. Але це ще не все.

Вбудований нейропроцесор додає йому апаратної підтримки технологій штучного інтелекту і робить цей ноутбук справжнім розумним помічником у вашій роботі. Від шумозаглушення під час конференцій до інтелектуальних інструментів для редагування фото та відео – можливості Zenbook S 14 допоможуть вам досягти нових висот.

Яскравий і сучасний

14-дюймовий дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц робить кожне зображення яскравим і деталізованим. Автоматичне налаштування під умови освітлення забезпечує ідеальну якість зображення в будь-яких умовах. А аудіосистема Harman/Kardon з чотирма гучними динаміками створює чистий і потужний звук, що доповнює візуальне задоволення.

Захищений і ергономічний

Zenbook S 14 не лише потужний, але й надійний ноутбук. Він пройшов випробування на відповідність військово-промисловому стандарту MIL-STD 810H, що гарантує його довговічність. Акумулятор високої ємності забезпечує автономну роботу протягом усього дня, а функція швидкого заряджання дозволить вам повернутися до роботи в найкоротший час.

До того ж інтелектуальні функції безпеки, такі як зручна автентифікація з Windows Hello за допомогою розпізнавання рис обличчя, інтегрований криптопроцесор Microsoft Pluton і функція адаптивного блокування екрана ASUS Adaptive Lock, захищають ваші дані та особистий простір.



ASUS Zenbook S 14 – легкий та потужний / Фото ASUS

Новий ASUS Zenbook S 14 – це не просто ноутбук. Це ваш надійний партнер у досягненні нових вершин. Незалежно від того, чи працюєте ви над важливим проєктом, чи насолоджуєтеся мультимедійними розвагами, Zenbook S 14 завжди буде поруч, забезпечуючи високу продуктивність і комфорт.



Модель оснащена потужним із ШІ-модулем / Фото ASUS

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) з процесором Intel Core Ultra 7 (Series 2), 32 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5X і SSD 1 ТБ вже можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в магазинах українських партнерів ASUS за ціною від 82 499 гривень.