Дискуссия в США по ATACMS решится в ближайшее время, – Пионтковский

Главной задачей Украины во внешней политике остается снабжение необходимого вооружения от партнеров для деоккупации захваченных россиянами территорий. В США продолжается дискуссия о предоставлении Украине всего необходимого вооружения.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, в администрации Джо Байдена продолжаются обсуждения необходимости предоставления оружия Украине и есть откровенные сторонники скорейшего завершения войны с победой Украины.

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