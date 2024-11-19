Удары по Брянской области ракетами ATACMS – сигнал, что Запад хочет эскалации, – Лавров

По Брянской области могли нанести удар ракетами ATACMS в ночь на 19 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что без участия американцев эти удары были бы невозможными.

В то же время Лавров отметил, что не может подтвердить данные о решении США одобрить удары американским оружием вглубь России. По его словам, официального подтверждения относительно решения США пока не было и вся информация пока поступает из СМИ, передает 24 Канал.

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Как Лавров прокомментировал удары по Брянской области

То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они (на Западе – 24 Канал) хотят эскалации. И без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты – Путин об этом много раз говорил, – невозможно,

– заявил Лавров.

Также он отметил, что не может подтвердить информацию о том, что США предоставили Украине разрешение на атаки американским оружием вглубь России. Лавров добавил, что официального подтверждения от Штатов не поступало.

Глава МИД также отметил, что Москва будет реагировать "соответствующим образом", если США действительно предоставили разрешение Украине на удары вглубь России.