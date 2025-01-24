Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

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В ночь на 24 января Львовскую область атаковали четыре вражеских боевых беспилотника. Благодаря слаженной работе ПВО и мобильных огневых групп все вражеские цели были уничтожены.

Однако, в результате падения обломков одного из дронов в селе Львовского района, был поврежден жилой дом: выбиты окна и двери, а также образовалась воронка диаметром 4 метра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако информация продолжает уточняться.

Системы жизнеобеспечения области функционируют без перебоев.