Про це розповідає 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового. У ніч на 24 січня Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники.

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Завдяки злагодженій роботі ППО та мобільних вогневих груп усі ворожі цілі були знищені.

Проте, внаслідок падіння уламків одного з дронів у селі Львівського району, було пошкоджено житловий будинок: вибиті вікна та двері, а також утворилася вирва діаметром 4 метри.

За інфрмацією голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького, обійшлося без постраждалих, однак інформація продовжує уточнюватися.

Системи життєзабезпечення області функціонують без перебоїв.

Влада просить мешканців повідомляти про наслідки атак на Гарячу лінію міста за номером 15-80.

До слова, цієї ж ночі на Фастівщині, що у Київській області, уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах.