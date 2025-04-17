Удар по позициям этой бригады имеет чрезвычайно важное значение, ведь она является одной из приоритетных для России. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, почему именно эта бригада является такой значимой для врага.

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Какова роль 112 бригады

Александр Мусиенко объяснил, каким образом в российских вооруженных силах определяется приоритетность среди ракетных войск.

Ракетные войска ответственны за ядерное оружие и ядерные арсеналы. Ракетные войска ответственны за баллистические ракеты типа "земля – земля", в частности комплексы КN-23 и "Искандер", которыми как раз ударили по Сумах. Военно-космические силы – применяют крылатые ракеты. Они функционируют параллельно, но имеют другие задачи. Дальнобойная и реактивная артиллерия – менее приоритетные, но все же важные.

В этом контексте роль 112-й ракетной бригады для России – важна,

– подчеркнул Мусиенко.

По данным украинской разведки, именно это подразделение причастно к террористическим ударам по Сумах, а также к другим преступлениям, совершенных во время полномасштабного вторжения.

Заметим, что российская атака на Сумы с использованием ракеты с кассетной боевой частью, нанесенная по гражданской улице, была направлена на убийство мирных жителей. Это – теракт. И ответ на него должен быть соответствующим – языком силы, который враг понимает.

Чем важен удар по 112 бригаде

Как отметил военный, такие удары по территории России важны по нескольким причинам.

Во-первых, враг должен осознавать ответственность – за каждый удар будет ответ. Российские военные не должны чувствовать себя в безопасности даже на своих постоянных базах, расположенных на расстоянии более 800 километров от украинской границы. Даже несмотря на предыдущие атаки дронами на глубину до 1500 километров, вероятно, в Ивановской области не ожидали повторной атаки.

Во-вторых, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал: враг заплатит за террористические действия. И мы видим: слова подкрепляются делами.



В-третьих, украинцы видят, что Силы обороны готовы защищать государство и уничтожать врага на его территории.

Заметим! В результате атаки был поражен штаб, казарму и учебный корпус, внутри которых, вероятно, находилось большое количество личного состава бригады.

К сожалению, Украина еще не имеет достаточных средств противодействия баллистическим ракетам, особенно в приграничных регионах. Но продолжается активная дипломатическая борьба за получение необходимых технологий.

Пока враг уничтожается теми инструментами, которые есть,

– сказал Александр Мусиенко.

Самое главное сейчас – демонстрировать решимость и способность отвечать на терроризм.