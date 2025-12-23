Основной удар – по Западу Украины: Храпчинский сказал, что выискивает враг во время атак

Россия 23 декабря 2025 года массированно атаковала Украину. Пострадали многие регионы, в том числе и Запад. Это не просто так, ведь у противника есть определенная тактика.

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что основной удар пришелся на Запад Украины. Несмотря на это, противник пытается растягивать украинские возможности противовоздушной обороны, чтобы нагружать и другие регионы, чтобы отвлекать внимание наших военных.

Смотрите также Оккупанты ударили по объекту критической энергетической инфраструктуры на Львовщине

Что ищет Россия во время массированных атак?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что в Украине колоссальная нехватка, как личного состава, так и средств детекции и противодействия российским воздушным целям.

Большинство средств поражения проходили мимо Киевщины через Чернобыльскую зону или через Черкасскую область. То есть это указывает на то, что враг ищет зоны, где может пройти,

– сказал он.

С этим россиянам, вероятно, помогают беспилотники типа "Шахед", которые противник усовершенствовал mesh-связью, которая позволяет обеспечивать устойчивый, равномерный сигнал везде, без разрыва соединения, и камерами, которые дают возможность беспилотникам действовать более осмотрительно, обходя возможные угрозы.

Бывший офицер Воздушных сил подчеркнул, что последствия таких действий противника будут в любом случае. В частности говорится о гражданском населении, ведь россияне действуют больше как террористы, чем преследуют какие-то военные цели.

Однако врагу также важно наносить удары по оборонно-промышленному комплексу Украины и другим важным для жизни страны объектам инфраструктуры. Поэтому оккупанты и дальше будут пытаться прорывать украинскую воздушную оборону, чтобы достичь как можно больше собственных целей.

Россия атаковала Украину 23 декабря: последние новости