Россияне распространяют циничные фейки об ударах по гражданским в Киеве и других городах Украины
- Российская армия 24 апреля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами, распространяя фейки об ударах.
- Российская пропаганда пытается оправдать атаки, обвиняя украинскую ПВО и распространяя чушь о "заборе органов". Центр противодействия дезинформации называет эту тактику попыткой снять ответственность за террористические удары.
Российская армия 24 апреля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Однако российская пропаганда выдала циничные фейки о ракетных ударах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Россияне цинично врут об атаке
Российская пропаганда активно распространяет фейки о массированной атаке по территории Украины. В ЦПД отметили, что цель такой циничной лжи – оправдать массированные ночные террористические российские удары по гражданским в Киеве и других городах Украины.
Так, оккупанты врут, что удары по гражданским – это якобы следствие действий украинской ПВО, потому что армия России бьет "исключительно по военным целям". Кроме того, распространяются абсолютно нелепые выдумки о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских людей.
Подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, чтобы попытаться снять с себя ответственность за откровенные террористические удары и убийства гражданских людей в Украине,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, что ночью 24 апреля Россия массированно атаковала Украину. Под ударом оказались 9 регионов, наибольшие разрушения – в Киеве и Харькове.
Кроме того, в столице в результате российской агрессии погибли 8 человек, более 70 – получили ранения. Среди жертв и раненых есть дети.