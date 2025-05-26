Атака в Одесской области: вспыхнули пожары, разрушен дом, есть и другие последствия
- В Одесской области в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения, в том числе разрушен жилой дом на площади 100 квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет.
Ночью 26 мая Россия в очередной раз ударила по Украине ракетами и "Шахедами". В Одесской области зафиксированы значительные разрушения.
Ночью в Одесской области вследствие попадания вражеских дронов возникли пожары и пострадали частные домовладения, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Последствия удара по Одесской области
В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания.
Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
К счастью, погибших и пострадавших нет
Оккупанты атаковали Одесчину / Фото ГСЧС
Напомним, что ночью взрывы раздавались в Киеве, там работала ПВО. В Харькове ночью тоже слышали более десяти взрывов. Два человека ранены из-за атаки по селу Юрковка Запорожской области.
В Хмельницкой области повреждены частные домохозяйства и предприятия. Предварительно пострадавших нет, отметил руководитель ОВА Тюрин.