Цель врага – энергетика: из-за "Шахеда" произошел пожар на энергообъекте Одесской области

Ночью Россия прибегла к комбинированной тактике, сначала применив "Шахеды", а затем ракеты. В частности, в результате атаки дронами есть повреждения энергообъекта в Одесской области.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время национального телемарафона сообщила, что враг "обильно насыпал дроны" по Одесской области из акватории Черного моря. Об этом пишет 24 Канал.

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Враг целился по энергетической инфраструктуре Одесской области

Во время ночной атаки на Одесскую область были сосредоточены именно дроны-камикадзе. Они, по словам Гуменюк, пытались бить по энергетической инфраструктуре.

Во время телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга сообщила, что во время воздушной тревоги в пределах Одесской области было сбито 8 дронов.

Однако обломки из них таки упали на территорию энергообъекта и вызвали там пожар с последующим замыканием. В связи с этим возникло обесточивание.

Было обесточено и сам объект, и до 170 тысяч абонентов,

– сказала Наталья Гуменюк

Она отметила, что восстановительные работы уже начались – свет и электричество будут возвращаться к местным жителям. Самое главное во время этой атаки, что не пострадали люди.

Враг совершил по Югу Украины комбинированную атаку, применив дроны, баллистику и управляемую авиационную ракету. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов.

Гуменюк добавила, что на Юге россияне попали по агропредприятию на Херсонщине. Прошло без пострадавших, поскольку объект законсервирован.

Комбинированными атаками враг хочет истощить силы ПВО

Наталья Гуменюк объяснила, что комбинированными ракетными атаками враг пытается истощить систему противовоздушной обороны и достичь целей любым способом.

Сам факт того, что враг комбинирует атаки дроновые, баллистические и с использованием ракет авиационного базирования, это говорит о попытке истощить систему ПВО и получить любые победы таким комбинированным способом,

– объяснила пресс-секретарь.

Напомним, что под утро россияне осуществили пуски с Ту-95, из-за чего воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Тогда враг нацелился на объекты в западной части страны, в частности взрывы раздавались во Львовской и Тернопольской областях.