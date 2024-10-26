Оккупанты жалуются об атаке на аэродром в Липецке

Аэродром в российском Липецке, который уже подвергался ряду атак беспилотников, в очередной раз попал под обстрел. Россияне жалуются на взрывы и дым, который поднимается в небо.

Об этом сообщают росСМИ и телеграмм-каналы, передает 24 Канал. В сети также обнародовали соответствующие кадры и видео.

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В Липецке жалуются на атаку

Ориентировочно в 15:00 жители Липецка сообщили в сети, что слышали взрывы. Сообщалось, что останавливали движение межмуниципальных маршрутов – управления дорог и транспорта региона на фоне атаки беспилотников. Незадолго после этого появилась информация о работе ПВО.

В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БпЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности,

– писал губернатор Игорь Артамонов.

По предварительной информации, дроны атаковали военный аэродром. Точно неизвестно, произошло ли попадание.

Незадолго до этого жаловались и на атаки в других городах, пропагандисты писали, что средства ПВО перехватили и уничтожили семнадцать БПЛА: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области.