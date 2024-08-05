"Все, что осталось": появилось новое фото уничтоженного склада боеприпасов на аэродроме "Морозовск"

В ночь на 3 августа украинские дроны мощно атаковали российский аэродром в Ростовской области. "Морозовск" зачистили от ПВО, авиации и КАБов.

Появилось новое фото последствий атаки на "Морозовск". Соответствующие кадры 5 августа распространили мониторинговые сообщества, пишет 24 Канал.

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Последствия удара по "Морозовску"

Мониторинговые каналы написали, что на фото – все, что осталось от склада авиационных боеприпасов на аэродроме "Морозовск" после проведенной совместной спецоперации ГУР, СБУ и Сил обороны в ночь на 3 августа.

Аналитики OSINTtechnical в соцсети Х также отметили, что на новом фото видно полностью разрушенный склад боеприпасов. В частности, остатки боеприпасов и навесов разбросаны по всей территории.

Последствия удара по "Морозовску" / Фото из соцсетей

Кстати, наши источники ранее подтвердили, что украинские беспилотники отработали на отлично. Дроны попали в склад авиационных боеприпасов.

"Детонация была такой, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего "хлопка", – отметил источник.

Позже в ГУР сообщили, что в результате огневого поражения военного аэродрома оккупантов уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. А два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками.