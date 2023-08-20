Все идет по плану: очевидцы показали горящий Ту-22М3 после атаки на аэродром "Сольцы"

Новгородскую область посетил "хлопок". На российском военном аэродроме "Сольцы" в результате него произошел пожар. Минобороны страны-агрессорки после этого заявило, что якобы только один Ту-22М3 получил повреждения.

Соцсетями распространяется фотография Ту-22М3 во время пожара. Она была сделана на территории страны-агрессорки.

К теме До границы 650 километров: где расположен российский аэродром "Сольцы", куда прилетел дрон

Пламя охватило вражеский самолет

На кадрах можно увидеть, как горит российски Ту-22М3. Огонь почти полностью охватил самолет. Из пламени виден только его нос.

Ту-22М3 горит прямо на аэродроме / Фото "Сирены"

Выложивший это российский телеграмм-канал получил фотографии от подписчика. Он предположил, что Ту-22М3 загорелся после атаки неизвестного БПЛА. Однако пока уточняется, где именно была сделана эта фотография. Кадры были опубликованы уже после того, как минобороны государства-террориста заявило об атаке неустановленных беспилотников на аэродром "Сольцы", где находились именно Ту-22М3.

, Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для нанесения ракетных ударов по городам Украины.

Над самолетом виден большой столб дыма / Фото "Сирены"

Что говорят эксперты об атаке на аэродром "Сольцы"