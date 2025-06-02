После фантастической операции СБУ: способна ли Россия восстановить потерянные самолеты

Во время спецоперации "Паутина" 1 июня дроны поразили 41 самолет стратегической авиации России, в частности Ту-95, Ту-22м3, Ту-160. Эти виды самолетов уже не производятся, построить новые противник сегодня не способен.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по авиации Константин Криволап, озвучив, что операция СБУ была фантастическая и феноменальная. Он уверен, что она повлияет на мышление российского населения довольно серьезно.

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Детали о пораженных российских самолетах

Сейчас на заводе в России находятся четыре самолета Ту-160, которые россияне пытаются модернизировать. В этом процессе они уже более трех лет.

Это уже не модернизация, даже не реанимация, а что-то вроде морга,

– отметил авиаэксперт.

Ту-160 на крыле в России находилось 13. На них регулярно проводились тренировки, но в операциях против Украины россияне их использовали всего четыре раза. Хотя именно этот самолет приспособлен для запуска ракет Х-101, у него есть револьверный механизм, который позволяет заряжать 12 ракет.

Зато россияне прицепили пилоны на Ту-95 для запуска 8 ракет, но больше чем 4 самолет не брал, потому что ломались его крылья. Год разработки Ту-95 – 1952. Криволап отметил, что это была не очень удачная попытка украденные материалы по производству Boeing-52 использовать для СССР.

Компания Boeing модернизирует свои самолеты, сейчас срок их использования продлен до 2050 года, потому что улучшаются двигатели, авионика, добавляются композитные материалы. У россиян ситуация с их Ту-95 другая, последний такой самолет был выпущен в 1994 году, на этом все закончилось.

"По состоянию на 31 мая у россиян было 24 – 28 таких самолетов, из них в европейской части более 18 не базировалось, половину эскадрильи размещали на авиабазе "Украинка". В последнее время они основную часть из них переместили с "Оленьи" на аэродром "Белая", где они были поражены", – озвучил Криволап.

Относительно пораженных 1 июня самолетов Ту-22м3, то, по словам авиаэксперта, таких враг насчитывал ориентировочно 25 единиц.

Напомним, что в результате спецоперации "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах России: "Белая", "Дягилево", "Оленья", "Иваново".