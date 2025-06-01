Больше не запустят по 100 ракет, – авиаэксперт сказал, что в дальнейшем ждет российскую авиацию

Российские аэродромы оказались под атакой дронов, в частности "Оленья", где были поражены Ту-95МС. Кроме них, удар пришелся по самолетам Ту-22м3, Ту-160, Ил-76, Ил-78, А-50. В общем поражено 34% стратегических самолетов, которые были носителями крылатых ракет.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что в рамках спецоперации "Паутина" был нанесен фантастический удар, после которого России оправиться будет невозможно.

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Ракетных ударов станет меньше, но угроза атак остается

Россия, как заметил авиаэксперт, не производит ни Ту-95, ни Ту-160, ни Ту-22м3 – бомбардировщик, которым россияне пытались заменить всю стратегическую авиацию. Он рассказал, что у россиян были большие планы относительно перспективного авиакомплекса дальней авиации "Посланник", работы начали в 2007 году. Были заявления, что в конце 2025 года в части поступят 30 – 50 этих самолетов, но это просто разговоры, до сих пор ничего не было представлено.

То, что применять крылатые ракеты Россия будет значительно меньше, это стопроцентно. Россияне уже не выйдут на те цифры, что были. Больше не способны будут запустить по 100 крылатых ракет за ночь никогда,

– озвучил Криволап.

Однако для Украины основная угроза, по его словам, остается не от крылатых ракет, а от дронов различных типов, в частности "Шахедов". Их россияне модернизируют. В них будет в дальнейшем применяться большая реактивная тяга, что увеличит их скорость. Кроме того, враг планирует улучшить сопротивление средствам РЭБ и боевую часть своих беспилотников.

Не стоит забывать и о комплексах "Искандер-М", это баллистика, которой россияне также атакуют в дополнение к "Шахедам". В ближайшее время россияне будут пытаться ударить мощно, применив баллистические ракеты,

– спрогнозировал авиаэксперт.

Напомним, в СБУ, которая осуществила спецоперацию по поражению российских бомбардировщиков под названием "Паутина", сообщили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была атакована 1 июня, составляет 7 миллиардов долларов.