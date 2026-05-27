Разгромили основной цех: дроны всадили по производителю микроэлектроники "Ангстрем" в России

Украинские беспилотники 17 мая атаковали производственные мощности подмосковного предприятия "Ангстрем". Завод специализируется на изготовлении микроэлектроники и электронных компонентов.

Об этом информирует OSINT-сообщество CyberBoroshno.

В результате атаки дронов был поврежден участок подготовки воды, которая используется в производственном процессе.

Вместе с тем, разрушениям подвергся основной производственный цех предприятия. На спутниковых снимках заметны повреждения крыши и следы горения.



Спутниковый снимок поражений территории завода "Ангстрем" / Фото CyberBoroshno

Отметим, что "Ангстрем" является обновленным советским предприятием, которое переоснастили современными западными технологиями. Производственный цех работает с кремниевыми пластинами диаметром 100 и 150 миллиметров и способен выпускать примерно до 80 тысяч пластин ежегодно. Более 90% изготовленной продукции предприятия используется российским оборонным комплексом в различных видах оружия. Ассортимент насчитывает тысячи электронных компонентов, а это направление является одним из главных по объемам производства.

Другой цех завода, который визуально оставался неповрежденным, предназначался для производства с 200 миллиметровыми пластинами. Его возможности оценивают в примерно 15 тысяч пластин в месяц или до 180 тысяч в год – это эквивалентно примерно 300 тысячам пластин диаметром 150 миллиметров.

Интересно, что в 2008 году для этого проекта планировали использовать технологии и оборудование AMD, но предприятие столкнулось с финансовыми трудностями. Уже в 2021 году производство перешло под контроль "НМ-Тех", который начал попытки стабилизации работы завода.

Сейчас же предприятие пытается восстановить производство по техпроцессам 130 и 180 нанометров. В перспективе оборудование может позволить выпуск микросхем по нормам 90 и 65 нанометров.

По данным аналитиков, третий производственный корпус начали строить в 2021 году. Проект предусматривал запуск линии для 300-миллиметровых пластин и техпроцесса 28 нанометров.

Несмотря на то, что внешне здание выглядит почти завершенным, тендерная документация указывает на продолжение масштабных внутренних строительных работ.

Из-за санкционных ограничений Россия не имеет доступа к современному литографическому оборудованию, а китайские аналоги подобного уровня пока находятся только на этапе тестирования. В результате запуск такого производства, вероятно, возможен не ранее 2030 – 2035 годов.

Напомним, что в декабре 2024 года предприятие начало процедуру банкротства.

Какие еще российские объекты подверглись поражениям?

В ночь на 27 мая взрывы гремели в российском Воронеже. Вероятно, под атакой оказался аэродром "Балтимор" – над объектом начал подниматься дым. В то же время обломки дронов, по данным губернатора области, повредили "здание шиномонтажа и бытовку".

Этой ночью неспокойно было и в Таганроге. Там местные слышали по меньшей мере два взрыва, а OSINT-аналитики установили, что атака и возгорание, вероятно произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

В то же время в Туапсе беспилотники попали в нефтебазу, вероятно, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" – на кадрах из сети заметно масштабный пожар и густой дым.