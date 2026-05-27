Какие последствия ночного удара?

Около 05:00 утра в Воронежской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА. Впоследствии к ней также добавилась ракетная опасность.

Местные жители также сообщили о взрывах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку: по его словам, в небе над Воронежем якобы были обнаружены и уничтожены две высокоскоростные цели.

Гусев также утверждает, что обломки повредили "здание шиномонтажа и бытовку".

Зато OSINT-аналитики сообщают, что под ударом оказался местный военный аэродром "Балтимор" – именно там сейчас поднимается дым.

Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. С начала полномасштабной войны аэродром регулярно используется российскими войсками для нанесения авиаударов по территории Украины.

Стоит отметить, что этот аэродром уже не впервые попадает под атаку. 2 января 2025 года в районе "Балтимора" также гремели взрывы – тогда россияне жаловались на атаку БпЛА.

В общем, как утверждают в минобороны России, в ночь на 27 мая российская так называемая ПВО якобы сбила 140 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, временно оккупированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме Воронежа, под ударом этой ночью также был российский Таганрог. OSINT-аналитики также установили, что атака и возгорание, вероятно произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

Также громко было в Туапсе. На опубликованных в сети кадрах пораженной нефтебазы можно увидеть масштабный пожар и густой дым.