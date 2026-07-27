Россияне начали массово охотиться за АЗС Харьковщины

В течение дня в Харькове несколько раз раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников. В частности, враг нацелил FPV-дрон на автозаправочную станцию. Попадание пришлось в дорожное полотно, поэтому пожара не произошло.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, уточнив, что обломки БпЛА и куски асфальта полетели на заправку и транспорт рядом. Поэтому АЗС получила определенные повреждения. Два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

АЗС – цель №1 для врага

Атаки со стороны России на АЗС в последнее время участились. Как сегодня, так и вчера, 26 июля, со стороны противника была попытка атаковать городскую заправку. Для этого оккупанты использовали БпЛА, он не сдетонировал.

Вчера били по АЗС в Изюмском районе. Это такая цель, которая является постоянной, к сожалению, и уже с весны в Харьковской области и других прифронтовых населенных пунктах именно заправки становятся мишенью №1 среди железнодорожного транспорта, складов, транспортных узлов. Бьют и по небольшим АЗС,

– рассказала Черненко.

В медиапространстве появилась информация о том, что сейчас между Харьковом и Полтавой нет АЗС , потому что все либо повреждены существенно, либо выгорели. На днях оккупанты били по Валкам, Шаровскому, Гонтаревскому старостинским округам, там также целились именно по АЗС. За одну ночь были поражены сразу три заправки в этом направлении.

Это не значит, что все они выжжены полностью. Некоторые, например, выведены из строя на определенный период. В Харькове уже более 80 АЗС, по которым били, по многим повторно, особенно если мы говорим о Салтовском, Шевченковском, Киевском районах. По некоторым ударяли даже более двух раз,

– озвучила Черненко.

Детальнее о ситуации в Харькове и области: смотрите в видео

В Харьковской области готовят алгоритм действий для всех АЗС

В связи с такой ситуацией в Харькове и области вводятся меры безопасности. Каждая заправка использует свои неунифицированные правила. На некоторых уже есть антидроновые сетки, закрывающие колонки. По словам Черненко, от FPV-дронов это действительно срабатывает, но были случаи, когда россияне запускали сразу несколько беспилотников один за другим и прожигали эту сетку, чтобы запустить следующий FPV-дрон и поразить их.

Сейчас в Харьковской области власти пытаются внедрить определенные меры, чтобы они касались каждой АЗС. В Харькове запланировано заседание Совета обороны региона, на котором должны выработать единые правила безопасности для работников и клиентов всех заправок.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что необходимо найти такой алгоритм работы, который позволит усилить защиту и тех людей, которые работают на АЗС, и обслуживаемых там.

Речь идет о модульных укрытиях на территории АЗС, потому что людям негде прятаться во время воздушной тревоги, когда они там находятся, антидроновых сеткках и другом комплексе защиты. Конечно, это не панацея. Однако мы должны усиливать пассивную защиту точно,

– подытожил Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 года от российских ударов пострадали 120 АЗС Харьковской области, из них 80 были атакованы врагом именно в Харькове.