О церемонии сообщило hromadske.

Каким было прощание с Виталиной Яровенко?

Прощание состоялось 4 августа в Михайловском соборе, куда пришли более сотни человек – родные, друзья, военные и неравнодушные горожане. По просьбе мамы Виталины большинство присутствующих были одеты в белое и принесли с собой белые цветы.

В Киеве состоялась церемония прощания с Виталиной Яровенко, погибшей в результате вражеского обстрела 1 августа / Фото hromadske

После церемонии колонна автомобилей и людей направилась к площади Независимости, где в память о девушке объявили минуту молчания.

Во время прощания присутствующие вспоминали, что еще в школе Виталина активно занималась легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях и принимала участие в экологических акциях. Директор учебного заведения рассказала, что девушка перешла в их школу в седьмом классе, а впоследствии твердо решила связать свою жизнь с психологией.

В честь Виталины Яровенко на площади Независимости в Киеве объявили минуту молчания / Фото hromadske

После поступления в университет Виталина не теряла связи со своей школой – приходила туда и проводила мастер-классы для детей.

С начала полномасштабного вторжения девушка посвятила себя помощи военным: навещала раненых в госпиталях, организовала более 30 благотворительных сборов и провела в своем университете мероприятие "Первая психологическая помощь". В августе 2025 года студентка получила шеврон военной подготовки университета, а 6 сентября провела первое занятие по тактической медицине для студентов.

В последнее время Виталина помогала добровольческому медицинскому батальону "Госпитальеры" в качестве волонтера. Она выезжала на места российских ударов и помогала пострадавшим, а также готовилась пройти подготовку в медбатальоне и официально присоединиться к нему.

В 20 лет, будучи студенткой, она могла наслаждаться жизнью, проживать свои лучшие годы, но она выбрала другой путь, очень тяжелый и опасный. Она помогала людям в условиях большой опасности,

– сказала руководительница патронатной службы "Госпитальеров" Наталья Чихачева.

На прощание также пришел советник президента Украины Сергей Бескрестнов, известный как "Флэш". Он заявил, что за Виталину отомстят, а к россиянам уже полетели сотни БПЛА с надписью "За Виталину".

Напомним, в ту трагическую ночь 1 августа во время повторного российского удара по Киеву погибла не только Виталина, но и 25-летняя парамедик Ева Ройтер ("Элис") – девушки были в одном экипаже. Мама Евы, Наталья, также пришла попрощаться с Виталиной.

Всего тот обстрел взял жизни 9 человек, среди которых был и 22-летний полицейский Егор Терехин, который также спешил на помощь пострадавшим.