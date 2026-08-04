Про церемонію повідомило hromadske.

Яким було прощання з Віталіною Яровенко?

Прощання відбулося 4 серпня у Михайлівському соборі, куди прийшли понад сотня людей – рідні, друзі, військові та небайдужі містяни. На прохання мами Віталіни більшість присутніх були в білому та з білими квітами.

У Києві відбулося прощання із Віталіною Яровенко, яка загинула від ворожого обстрілу 1 серпня / Фото hromadske

Після церемонії колона автомобілів і людей вирушила до майдану Незалежності, де для дівчини оголосили хвилину мовчання.

Під час прощання присутні згадували, що ще у школі Віталіна активно займалася легкою атлетикою, брала участь у змаганнях і долучалася до екологічних акцій. Директорка навчального закладу розповіла, що дівчина перейшла до їхньої школи у сьомому класі, а згодом твердо вирішила пов'язати життя з психологією.

На честь Віталіни Яровенко на майдані Незалежності в Києві оголосили хвилину мовчання / Фото hromadske

Після вступу до університету Віталіна не втрачала зв'язку зі своєю школою – приходила туди та проводила майстер-класи для дітей.

З початку повномасштабного вторгнення дівчина присвятила себе допомозі військовим: відвідувала поранених у шпиталях, організувала понад 30 благодійних зборів і провела у своєму університеті захід "Перша психологічна допомога". У серпні 2025 року студентка отримала шеврон військового вишколу університету, а 6 вересня провела перше заняття з тактичної медицини для студентів.

Останнім часом Віталіна допомагала добровольчому медичному батальйону "Госпітальєри" як волонтерка. Вона виїжджала на місця російських ударів і допомагала постраждалим, а також готувалася пройти вишкіл медбату та офіційно приєднатися до нього.

У 20 років, бувши студенткою, вона могла насолоджуватися життям, проживати свої найкращі роки, але вона вибрала інший шлях, дуже важкий і небезпечний. Вона допомагала людям під час великої небезпеки,

– сказала керівниця патронатної служби "Госпітальєрів" Наталія Чихачова.

На прощання також прийшов радник президента України Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш". Він заявив, що за Віталіну помстяться, а до росіян уже полетіли сотні БпЛА з написом "За Віталіну".

Нагадаємо, тієї трагічної ночі 1 серпня під час повторного російського удару по Києву загинула не лише Віталіна, а й 25-річна парамедикиня Єва Ройтер ("Еліс") – дівчата були в одному екіпажі. Мама Єви, Наталя, також прийшла попрощатися з Віталіною.

Загалом той обстріл забрав життя 9 людей, серед яких був і 22-річний поліцейський Єгор Терехін, який також поспішав на допомогу постраждалим.