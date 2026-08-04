Вона прибула на місце атаки, щоб надавати допомогу постраждалим. Про це повідомила очільниця медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

Що відомо про Єву Ройтер?

Як розповіла Зінкевич, Єва була художницею й мистецтвознавицею. Дівчина здобула ступінь бакалавра у НАОМА, працювала в індустрії розробки й створення відеоігор.

До "Госпітальєрів" Єва долучилася в листопаді 2022 року. Дівчина була невтомною: вивозила поранених, займалася забезпеченням Медичних сил, також брала участь у кампанії "Ветерани різні. Перемога одна".

Маючи повне право залишитися в тилу, вона обрала рятувати чужі життя,

– зазначила Яна Зінкевич.

Вона додала, що Єва "була надзвичайно ініціативною, рішучою та сміливою дівчиною". Останнім часом вона була на чергуваннях разом із рятувальниками у Києві й виїжджала на місце прильотів, щоб допомагати іншим.

Дівчина, за словами Зінкевич, "прийняла смерть як геройка". Одна з користувачок мережі, Оксана Гель, уточнила, що тієї ночі разом із Євою була 20-річна Віталіна Яровенко.

На жаль, волонтерка, яка так само кинулася рятувати інших, стала жертвою повторного російського удару.

"Дві історії, які мали тривати – але не встигли…. Кажуть, герої – це ті, хто не думає про себе в момент небезпеки. Це правда. Але ще вони – це ті, у кого велике серце щодня, не лише в останню мить…", – написала Гель.

До слова, ворожий удар 1 серпня забрав життя загалом 9 людей. Серед жертв – 22-річний поліцейський Єгор Терехін, який під час ракетного удару теж поспішав на допомогу постраждалим. До лав поліції він приєднався лише рік тому, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому.