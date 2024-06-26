Россия ударила баллистикой, враг мог сформировать новую армию: хронология 854 дня войны

Силы обороны продолжают давать отпор врагу и сдерживают наступление врага сразу на нескольких направлениях фронта. Россия продолжает атаковать мирные города, при этом на территории самой страны-агрессора тоже раздаются взрывы вблизи военных объектов.

О главных новостях по состоянию на сегодня, 26 июня, ситуацию на фронте, новости международной политики, военную помощь и потери врага – в материале 24 Канала.

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