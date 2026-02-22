Атака баллистикой: в Кропивницком прогремели новые взрывы

Ночью и под утро 22 февраля российские войска атаковали Кропивницкий. Местные слышали серию взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Смотрите также В результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке в Киеве

Что известно о взрывах в Кропивницком?

Около 6:50 горожане сообщили о серии взрывов в Кропивницком. За минуту до громких звуков мониторы предупреждали о спуске баллистики на город.

Между тем Воздушные силы сообщали о движении ракеты в направлении Кременчуга, однако впоследствии она изменила курс и продолжила полет в сторону Кропивницкого. По информации ВС, на город также движутся другие ракеты.

Взрывы этой ночью в Кропивницком звучали не впервые. Атака россиян началась с 4 утра. Повторные звуки слышали в 4:21, 5:31 и 5:32. Впоследствии взрывы гремели в 5:37. Воздушные силы писали о ракетной атаке.

Последствия вражеской атаки пока уточняются.

Какие города Украины также пострадали от российской атаки?