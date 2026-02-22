Атака баллистикой: в Кропивницком прогремели новые взрывы
- Ночью и под утро 22 февраля российские войска атаковали Кропивницкий, прозвучала серия взрывов.
- Воздушные силы сообщали о движении ракеты в направлении Кременчуга, которая изменила курс на Кропивницкий; последствия атаки уточняются.
Ночью и под утро 22 февраля российские войска атаковали Кропивницкий. Местные слышали серию взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
Что известно о взрывах в Кропивницком?
Около 6:50 горожане сообщили о серии взрывов в Кропивницком. За минуту до громких звуков мониторы предупреждали о спуске баллистики на город.
Между тем Воздушные силы сообщали о движении ракеты в направлении Кременчуга, однако впоследствии она изменила курс и продолжила полет в сторону Кропивницкого. По информации ВС, на город также движутся другие ракеты.
Взрывы этой ночью в Кропивницком звучали не впервые. Атака россиян началась с 4 утра. Повторные звуки слышали в 4:21, 5:31 и 5:32. Впоследствии взрывы гремели в 5:37. Воздушные силы писали о ракетной атаке.
Последствия вражеской атаки пока уточняются.
Какие города Украины также пострадали от российской атаки?
Сейчас Воздушные силы предостерегают киевлян об опасности – в столице фиксируют вражеские ударные БПЛА. Ранее, в 6:17 жители слышали звуки взрывов. На город летели 3 группы крылатых ракет.
Около 4:20 утра в Киевской области также гремели взрывы. Вероятно, силы ПВО работали по вражеским дронам.
Около 6 утра 22 февраля взрывы слышали и жители Полтавы. Город атаковали крылатые ракеты.