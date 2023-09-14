Подобные атаки существенно уменьшают возможности врага. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, объяснив, как нужно бороться со средствами воздушного нападения.

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Способности снизились

Атака на военно-морскую базу в Севастополе, которая временно функционирует, это вопрос принципиальный. Теперь подобные инциденты неоднократно происходят, несмотря на то, что россияне подают, что эта база якобы охраняется с точки зрения противоракетной обороны и действует на море как одно из "наиболее надежных" учреждений. Однако Вооруженным Силам удается преодолевать все эти обороны и наносить удары, в том числе по десантному кораблю это уже не первая атака.

В прошлом году была большая угроза десантных операций. Тогда враг не оставлял надежды на проведение такой операции, а сейчас средств для ее проведения становится все меньше и меньше.

– отметил Романенко.

Кроме того, украинские бойцы поражают разные мосты и переправы, в частности Крымский, Чонгарский и т.д. Поэтому целевое назначение БДК изменилось. Теперь они используются, чтобы доставлять необходимые грузы для логистического обеспечения боевых действий.

"Способности врага уменьшились и это хорошо. А очень хорошо заключается в том, что была повреждена первая лодка, которая может нести четыре ракеты "Калибр" и мы знаем, что оккупанты неоднократно использовали ее", – сказал генерал-лейтенант.

Справка. Пораженная подлодка "Ростов-на-Дону" является носителем четырех крылатых ракет "Калибр". А большой десантный корабль "Минск", вероятно, полностью уничтожен, – это средство для перебрасывания сил и средств противника из материковой России на временно оккупированный Крымский полуостров.

Как уменьшится способность врага из-за повреждения двух кораблей: смотрите видео

Уничтожение пусковых установок

Бороться со средствами воздушного нападения нужно не только в воздухе, когда на наши города летят вражеские ракеты, это уже постфактум борьба и ПВО справляется с этим, а еще более эффективно бороться путем уничтожения пусковых установок – "Искандеры" на земле, ракетные корабли и подводные лодки в море, самолеты на аэродромах.

В последнее время Украина наращивает возможности применения беспилотных аппаратов в широком спектре. Наиболее известны воздушные и морские дроны. Также происходит мощное развитие ракетного вооружения.

Обратите внимание! 31 августа президент Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия, которое поразило цель в 700 километрах.

Атака на базу в Севастополе: коротко