Подібні атаки суттєво зменшують можливості ворога. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, пояснивши, як треба боротися з засобами повітряного нападу.

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Спроможності зменшилися

Атака на військово-морську базу у Севастополі, яка тимчасово функціонує, це питання принципове. Тепер подібні інциденти неодноразово відбуваються попри те, що росіяни подають, що ця база нібито охороняється з погляду протиракетної оборони й діє на морі як одна з "найбільш надійних" установ. Однак Збройним Силам вдається долати всі ці оборони й завдавати ударів, зокрема по десантному кораблю це вже не перша атака.

Минулого року була велика загроза десантних операцій. Тоді ворог не залишав надії на проведення такої операції, а зараз засобів для її проведення стає все менше й менше,

– зазначив Романенко.

Крім того, українські бійці уражають різні мости та переправи, зокрема Кримський, Чонгарський тощо. Через це цільове призначення ВДК змінилося. Тепер їх використовують, щоб доставляти необхідні вантажі для логістичного забезпечення бойових дій.

"Спроможності ворога зменшилися і це добре. А дуже добре полягає у тому, що був пошкоджений перший човен, який може нести чотири ракети "Калібр" і ми знаємо, що окупанти неодноразово використовували його", – мовив генерал-лейтенант.

Довідка. Уражений підводний човен "Ростов-на-Дону" є носієм чотирьох крилатих ракет "Калібр". А великий десантний корабель "Мінськ", який, ймовірно, повністю знищено, – це засіб для перекидання сил та засобів противника з материкової Росії на тимчасово окупований Кримський півострів.

Як зменшаться спроможності ворога через пошкодження двох кораблів: дивіться відео

Знищення пускових установок

Боротися з засобами повітряного нападу потрібно не тільки у повітрі, коли на наші міста вже летять ворожі ракети, це вже постфактум боротьба й наша ППО справляється з цим, а ще більш ефективно боротися шляхом знищення пускових установок – "Іскандери" на землі, ракетні кораблі та підводні човни в морі, літаки на аеродромах.

Протягом останнього часу Україна нарощує можливості застосування безпілотних апаратів у широкому спектрі. Найбільш відомі повітряні та морські дрони. Також відбувається потужний розвиток ракетного озброєння.

Зверніть увагу! 31 серпня президент Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї, яка уразила ціль за 700 кілометрів.

Атака на базу в Севастополі: коротко