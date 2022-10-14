Режим "повышенной террористической опасности" в Беларуси: Лукашенко снова придумывает об обострении

Самопровозглашенный президент Беларуси никак не может решиться: то ли отказать бункерному деду, то ли вступить в полномасштабную войну. Так что он продолжает придумывать очередные обострения.

Мы не можем быть уверены в том, что новые заявления Лукашенко не связаны с упущением приема лекарств. Но можем поэтому заверить, что белорусский диктатор настолько сильно увяз в войне против Украины, что уже не может найти себе места.

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В Беларуси – режим "повышенной террористической опасности"

Сложно понять, имел ли он ввиду присутствие российских военных на территории страны. Или ему показалось, что где-то из-за леса выглядывает мифическая "НАТА". Как бы там ни было, но Лукашенко еще раз прощупывает почву под землей.

О введении режима "повышенной террористической опасности" он рассказал во время проходящего в Астане саммита глав СНГ. В ответ на вопрос журналистки он подчеркнул, что соответствующее решение связано с якобы обострением ситуации по периметру границ Беларуси.

И именно в связи и вероятной опасностью на территории страны-приспешницы Кремля разворачивается союзная группировка войск. Основу этих целых "союзных войск" составляют воины из самой Беларуси, которым на помощь перебросили еще и россиян.

В КГБ отрицают слова Лукашенко

Мы не удивились, что в Комитете государственной безопасности Беларуси решили все возразить. Мол, на территории страны никакой контртеррористической операции не проводилось, да и сейчас не проводится. А вся информация, даже та, которую иными словами озвучил Лукашенко, просто не соответствует действительности.

В то же время в ведомстве отметили, что "плановые учебные мероприятия", связанные с борьбой с терроризмом, все-таки проводят. В ходе них занимаются поддержанием высокого уровня готовности к реагированию на возможную угрозу.

То есть в Беларуси традиционно ничего не могут назвать своими словами. Как, к слову, и с войной. То война – "спецоперация", то "контртеррористическая операция" – плановые учебные мероприятия. Ничего нового.

В Беларуси проводят скрытую мобилизацию

Все эти упреки о возможном нападении на Беларусь и подобные заявления Лукашенко звучат не просто так. Самопровозглашенный президент страны таким образом пытается провести скрытую мобилизацию. Ее цель: доукомплектовать боевые части войска. Правда, неизвестно, для чего это диктатору.

Заметим, что накануне Лукашенко провел ряд совещаний, в которых принимали участие силовые структуры. Он также ввел режим контртеррористической операции, отметил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Интересно, что в тот момент официальной информации о проведении контртеррористической операции не поступало. А вот слова Лукашенко на саммите в Астане вроде бы и подтверждают ее начало, но опять же, довольно обтекаемо. Все в духе диктатора.

К слову, Макей озвучил очередную чушь, навязанную Беларуси Кремлем. Речь идет о том, что если страна не будет заниматься своей защитой, то на нее однозначно нападут. Более того, если приспешник России будет игнорировать собственную безопасность, то так и до Третьей мировой войны недалеко.

Особого внимания заслуживает реплика о "накоплении потенциала НАТО на западных границах Беларуси". Мол, именно в этих целях Лукашенко стремится проверить готовность своего войска. Ведь может возникнуть неожиданная ситуация, и придется молниеносно реагировать.

Удивительно, что на этот раз как-то обошлось без фраз о превентивном ударе, но уже не по Украине, а по Польше. Она ведь, по словам самопровозглашенного президента, потенциально угрожает безопасности страны.

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