В Бериславе пострадала больница, а в Славянске – прилет в общежитие: последствия ночных ударов
Враг продолжает наносить удары по нашему государству, в частности, особенно интенсивно – по прифронтовым регионам. Так, в Херсонской области было попадание в больницу, а в Донецкой области – в общежитие колледжа.
Утром, 17 октября, стало известно об этом ночном обстреле. О ситуации в Бериславе рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, а в Славянске – мэр города Вадим Лях.
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Последствия атаки на Херсонщину и Донетчину
По словам Прокудина, пострадало терапевтическое отделение бериславской больницы, в частности, повреждено диагностическое оборудование.
В помещениях выбиты окна и двери. Обломками засыпало въезд на территорию. К счастью, без жертв,
– говорится в сообщении.
Последствия обстрела можно увидеть на фото, опубликованном главой областной военной администрации.
В Херсонской области была повреждена больница / Фото ОВА
В то же время городской голова Славянска в Донецкой области Лях констатировал, что ночью было зафиксировано два взрыва.
Вторник, 17 октября. Беспокойная ночь в Славянске. Ночью – два прилета в центр города на улице Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа,
– сказал он.
Кроме того, мэр населенного пункта подчеркнул, что жертв в результате вражеской атаки на Славянск – нет.
Мэр Славянска рассказал о ночном обстреле региона: смотрите видео
Обстрел в Одесской и Николаевской областях
В ночь на 17 октября оккупанты также выпустили 6 ударных дронов типа "Шахед" по Одесской области. Все цели удалось сбить системе ПВО, но в результате падения обломков пострадал яхт-клуб.
В частности, была разрушена школа парусного спорта, ангар с оборудованием и несколько гражданских плавсредств, о чем рассказали в ОВА и Силах обороны Юга.
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В то же время, под ударом была Николаевская область. Враг выпустил ракету Х-59 по этому региону, однако ее сбила противовоздушная оборона. Заметим, что запускали захватчики цели с Крымского полуострова.