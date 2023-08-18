Российские СМИ публикуют фото и видео. Отмечают, что беспилотник упал в районе Краснопресненской набережной в самом центре Москвы.

Смотрите также Москва пережила очередную ночную "атаку", одобрение передачи F-16: хронология 541 дня войны

На месте много машин скорой помощи, спасатели и полиция.



В Москве переполох / Фото росСМИ



На место происшествия согнали многие техники / Фото росСМИ

Не могут определиться упавший дрон или обломки

По данным пропагандистов, в 8-м павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров в результате падения беспилотника. Уверяют, что пострадавших предварительно нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон был якобы сбит, а на Экспоцентр упали обломки.



На территорию Экспоцентра прибыли экстренные службы / Фото росСМИ

На территорию Экспоцентра никого не пропускают: видео

Несмотря на сообщение об отсутствии пострадавших, на кадрах видно, что к месту происшествия съезжаются машины скорой помощи.



В результате инцидента могут быть пострадавшие, в центр съехались скорые / Фото росСМИ

Момент падения дрона тоже зафиксировали

Заметим, что министерство обороны России хоть и пытаются замалчивать подобные инциденты, на этот раз заявило об атаке. Ведомство также утверждает, что дрон якобы удалось сбить.

Говорят, что беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и Московской области, однако "после влияния на него средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной Москвы".

Момент попадания дрона в центр "Москва-сити": видео

Инцидент не первый и не последний